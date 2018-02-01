Ей дарили розы. Диана Арбенина и «Ночные снайперы» начали юбилейный тур с Рязани

Вечером в среду, 31 января, в концертном зале Рязанской областной филармонии выступила Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Рязань стала первым городом, который музыканты посетили в рамках юбилейного тура, посвященный 25-летию их творческой деятельности.
В концертную программу вошли уже любимые многими хиты «Катастрофически», «Асфальт», «Ты дарила мне розы», «Морячок», «Юго», «31 весна», а также новые композиции из альбома «Выживут только влюбленные». Музыканты запланировали масштабный тур, продолжительностью в два года.
Для поклонников 25-летний юбилей группы стал не менее важным событием. В ожидании концерта некоторые признались, что следят за творчеством «Ночных снайперов» с самого образования группы.
Редакция RZN.info подготовила фоторепортаж с концерта Дианы Арбениной и «Ночных снайперов» и поделилась впечатлениями от мероприятия. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «