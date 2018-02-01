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10:56, 1 февраля 2018 654

Рязанцев пригласили на семинар Центра поддержки предпринимательства

Рязанцев пригласили на семинар Центра поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства региона пригласил рязанцев на семинары-интенсивы. Один из них — по теме защиты прав на интеллектуальную собственность — пройдет 6 февраля в гостиничном комплексе «Старый город», начало в 11 часов.

Программа семинара включает в себя следующие вопросы:

1. С 1 января 2018 года государство компенсирует банкам выпадающие доходы от кредитования так, чтобы предприниматели получили кредит по ставке не более 6,5% в сумме до 1 млрд руб. Льготные условия предусмотрены не для всех, а для компаний соответствующих ряду требований.

  • Как банк принимает решение о финансировании компании?
  • Как рассчитывается кредитный рейтинг?
  • Что нужно, чтобы быстро получить кредит?
  • Как улучшить кредитные показатели?
  • Как рефинансировать текущие и получить новые кредитные линии по сниженной ставке?
  • Как профинансировать проекты с нулевым залогом?

2. Новые налоговые льготы.

Рост прибыли для российских компаний оборачивается бременем увеличения налогов. Однако не все знают, что затраты организации на развитие могут уменьшать налог на прибыль с коэффициентом 1,5, а прибыль может не облагаться налогом.

3. Дорогая интеллектуальная собственность как инструмент роста прибыли и стоимости бизнеса.

  • Как идею превратить в капитал?
  • Как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау?

В роли спикера выступит Ильдар Шайхутдинов — гендиректор Института финансового развития бизнеса, член генсовета Деловой России, член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ, член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации.

«Ильдар Шайхутдинов разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика в ГК „Рускомпозит“, где после ее внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 тысяч раз», — рассказали в Центре.

Желающим участвовать в мероприятиях необходимо позвонить по телефону 971-700 или подать заявку онлайн.

Справка

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Обратиться в Центр можно по номеру телефона: 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный) или на сайте, а также в группе «ВКонтакте».


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