Рязанцев пригласили на семинар Центра поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства региона пригласил рязанцев на семинары-интенсивы. Один из них — по теме защиты прав на интеллектуальную собственность — пройдет 6 февраля в гостиничном комплексе «Старый город», начало в 11 часов.

Программа семинара включает в себя следующие вопросы:

1. С 1 января 2018 года государство компенсирует банкам выпадающие доходы от кредитования так, чтобы предприниматели получили кредит по ставке не более 6,5% в сумме до 1 млрд руб. Льготные условия предусмотрены не для всех, а для компаний соответствующих ряду требований.

Как банк принимает решение о финансировании компании?

Как рассчитывается кредитный рейтинг?

Что нужно, чтобы быстро получить кредит?

Как улучшить кредитные показатели?

Как рефинансировать текущие и получить новые кредитные линии по сниженной ставке?

Как профинансировать проекты с нулевым залогом?

2. Новые налоговые льготы.

Рост прибыли для российских компаний оборачивается бременем увеличения налогов. Однако не все знают, что затраты организации на развитие могут уменьшать налог на прибыль с коэффициентом 1,5, а прибыль может не облагаться налогом.

3. Дорогая интеллектуальная собственность как инструмент роста прибыли и стоимости бизнеса.

Как идею превратить в капитал?

Как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау?

В роли спикера выступит Ильдар Шайхутдинов — гендиректор Института финансового развития бизнеса, член генсовета Деловой России, член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ, член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации.

«Ильдар Шайхутдинов разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика в ГК „Рускомпозит“, где после ее внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 тысяч раз», — рассказали в Центре.

Желающим участвовать в мероприятиях необходимо позвонить по телефону 971-700 или подать заявку онлайн.

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