Рязанцев пригласили на семинар Центра поддержки предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства региона пригласил рязанцев на семинары-интенсивы. Один из них — по теме защиты прав на интеллектуальную собственность — пройдет 6 февраля в гостиничном комплексе «Старый город», начало в 11 часов.
Программа семинара включает в себя следующие вопросы:
1. С 1 января 2018 года государство компенсирует банкам выпадающие доходы от кредитования так, чтобы предприниматели получили кредит по ставке не более 6,5% в сумме до 1 млрд руб. Льготные условия предусмотрены не для всех, а для компаний соответствующих ряду требований.
- Как банк принимает решение о финансировании компании?
- Как рассчитывается кредитный рейтинг?
- Что нужно, чтобы быстро получить кредит?
- Как улучшить кредитные показатели?
- Как рефинансировать текущие и получить новые кредитные линии по сниженной ставке?
- Как профинансировать проекты с нулевым залогом?
2. Новые налоговые льготы.
Рост прибыли для российских компаний оборачивается бременем увеличения налогов. Однако не все знают, что затраты организации на развитие могут уменьшать налог на прибыль с коэффициентом 1,5, а прибыль может не облагаться налогом.
3. Дорогая интеллектуальная собственность как инструмент роста прибыли и стоимости бизнеса.
- Как идею превратить в капитал?
- Как оформить и оценить товарный знак, патенты, ноу-хау?
В роли спикера выступит Ильдар Шайхутдинов — гендиректор Института финансового развития бизнеса, член генсовета Деловой России, член Совета по инвестиционной политике ТПП РФ, член рабочей группы Комитета по интеллектуальной собственности Совета Федерации.
«Ильдар Шайхутдинов разработал и реализует в ряде российских компаний стратегию повышения стоимости бизнеса за счет капитализации интеллектуальной собственности и нематериальных активов. Одним из примеров реализация стратегии может служить практика в ГК „Рускомпозит“, где после ее внедрения рост внеоборотных активов компании увеличился в 26 тысяч раз», — рассказали в Центре.
Желающим участвовать в мероприятиях необходимо позвонить по телефону 971-700 или подать
Справка
Центр поддержки предпринимательства Рязанской области создан в 2017 году в целях оказания информационно-консультационной поддержки предпринимателям региона. Деятельность Центра направлена на предоставление бесплатных консультационных услуг профильных экспертов по различным вопросам; проведение бесплатных обучающих тренингов, оказание содействия в популяризации продукции и в приведении ее в соответствие с необходимыми требованиями (стандартизация, сертификация, необходимые разрешения, патентование). Центр также организует участие предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и всероссийского уровня. Обратиться в Центр можно по номеру телефона: 8-800-333-00-64 (звонок бесплатный) или на сайте, а также в