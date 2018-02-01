Рязанца, проломившего голову фельдшеру «скорой», отправили на принудительное лечение. Об этом сообщили на
Установлено, что 28 июня 2016 года мать обвиняемого вызвала «скорую». Не желая госпитализации, он попытался встать с кровати, но находящийся рядом с ним водитель скорой помощи толкнул его обратно на кровать.
После этого мужчина
На момент совершения преступления мужчину признали вменяемым. Но в ходе следствия возникли сомнения и ему назначили стационарную судебно-психиатрическую экспертизу.
Согласно выводам экспертов, обвиняемый страдает псевдопсихопатической шизофренией.
Постановлением железнодорожного райсуда, рязанца освободили от наказания и отправили на принудительное лечение.