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10:49, 1 февраля 2018 399
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На слушания вынесли строительство многоэтажек в Голенчине

На слушания вынесли строительство многоэтажек в Голенчине

На слушания вынесли строительство многоэтажек в Голенчине. Постановление о их проведении официально опубликовали в четверг, 1 февраля.

ООО «Тиволи» запросило строительство домов выше 12 этажей на участке площадью 7 633 квадратных метров по адресу улица Березовая, 5 в зоне застройки 5-12 этажей. Согласно кадастровой карте, участок использовался для обслуживания водопроводной насосной станции «Голенчино».

Слушания пройдут во вторник, 27 февраля, в административном здании на улице Введенской №107, кабинет №219. Начало в 18:00. До 27 февраля там же будут приниматься замечания и предложения.


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