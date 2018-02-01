На слушания вынесли строительство многоэтажек в Голенчине. Постановление о их проведении официально опубликовали в четверг, 1 февраля.
ООО «Тиволи» запросило строительство домов выше 12 этажей на участке площадью 7 633 квадратных метров по адресу улица Березовая, 5 в зоне застройки 5-12 этажей. Согласно кадастровой карте, участок использовался для обслуживания водопроводной насосной станции «Голенчино».
Слушания пройдут во вторник, 27 февраля, в административном здании на улице Введенской №107, кабинет №219. Начало в 18:00. До 27 февраля там же будут приниматься замечания и предложения.