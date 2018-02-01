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18:06, 1 февраля 2018 1 313
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: российский фильм «Селфи» и драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: российский фильм «Селфи» и драма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

В первый день февраля рязанцев ждет большое количество новинок кино различных жанров. Настало время выбрать фильм себе по вкусу.

Главная российская премьера недели — фильм режиссера Николая Хомерики «Селфи», снятый по сценарию Сергея Минаева, основанном на его романе «Духless. 21 века. Селфи».

Также стоит отметить фантастический фильм «Короче» режиссера Александра Пэйна с Мэттом Дэймоном в главной роли, спортивную комедию «Тоня против всех», рассказывающую о самой скандальной спортсменке 90-х годов — фигуристке Тоне Хардинг, а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» режиссера Мартина Макдонаха, который уже успел завовевать множество наград.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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