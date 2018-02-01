В Рязанской области стартовал конкурс «Время выбирать»

Молодежный парламент при Рязанской облдуме объявил о начале конкурса молодежи, образовательных учреждений, научных и общественных организаций «Время выбирать». Конкурс посвящен предстоящим выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.
Участникам предложили подготовить работу в виде:
- эссе на тему «Мои сверстники пошли на выборы, если бы». Эссе представляется в виде текстового документа, объемом не менее 2 000 (двух тысяч) символов. В эссе должны быть указаны: тема работы — «Мои сверстники пошли на выборы, если бы», описание проблемы, связанной с данной темой, пути и методы решения сложившейся проблемы. Эссе выполняется единолично;
- социального проекта на тему «Актуальные вопросы избирательного права». В проекте должны быть описаны: целевая аудитория социального проекта, проблема/задача, этапы/методы реализации проекта, ожидаемые измеряемые результаты, бюджет проекта. Проект может быть выполнен как единолично, так и группой лиц, полностью отвечающей критериям участника данного конкурса;
- видеоролик «Моя гражданская позиция». Видеоролик предоставляется в виде ссылки на материал, загруженный в интернет (хронометраж не более 100 секунд) и сопровождается текстовым описанием сценария с разрешением не менее 480р.
Подробные требования к работам можно найти в положении конкурса, размещенном в
Принять участие в конкурсе могут жители Рязанской области в возрасте от 18 до 25 лет: школьники, студенты вузов и ссузов, научные работники, педагоги, аспиранты, представители молодежных парламентов, других совещательных и консультативных структур при органах власти субъекта и местного самоуправления.
При этом допускаются к участию как индивидуальные работы, так и подготовленные группой авторов.
Работы принимаются с 23 января по 1 марта по адресу
Необходимо отправить:
- текст конкурсной или текст и видеоролик работы;
- тезисы конкурсной работы для экспресс-оценки работы;
- заявку участника на участие в конкурсе.
Итоги подведут 7 марта 2018 года. Победители в каждой из номинаций получат благодарственные письма и ценные подарки Рязанской областной думы.
Также конкурсная комиссия оставляет за собой право на специальный приз: стажировка в Рязанской областной думе.
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