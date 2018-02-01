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9:10, 1 февраля 2018 649
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В Рязанской области стартовал конкурс «Время выбирать»

В Рязанской области стартовал конкурс «Время выбирать»

Молодежный парламент при Рязанской облдуме объявил о начале конкурса молодежи, образовательных учреждений, научных и общественных организаций «Время выбирать». Конкурс посвящен предстоящим выборам президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года.

Участникам предложили подготовить работу в виде:

  • эссе на тему «Мои сверстники пошли на выборы, если бы». Эссе представляется в виде текстового документа, объемом не менее 2 000 (двух тысяч) символов. В эссе должны быть указаны: тема работы — «Мои сверстники пошли на выборы, если бы», описание проблемы, связанной с данной темой, пути и методы решения сложившейся проблемы. Эссе выполняется единолично;
  • социального проекта на тему «Актуальные вопросы избирательного права». В проекте должны быть описаны: целевая аудитория социального проекта, проблема/задача, этапы/методы реализации проекта, ожидаемые измеряемые результаты, бюджет проекта. Проект может быть выполнен как единолично, так и группой лиц, полностью отвечающей критериям участника данного конкурса;
  • видеоролик «Моя гражданская позиция». Видеоролик предоставляется в виде ссылки на материал, загруженный в интернет (хронометраж не более 100 секунд) и сопровождается текстовым описанием сценария с разрешением не менее 480р.

Подробные требования к работам можно найти в положении конкурса, размещенном в группе молодежного парлмента «ВКонтакте».

Принять участие в конкурсе могут жители Рязанской области в возрасте от 18 до 25 лет: школьники, студенты вузов и ссузов, научные работники, педагоги, аспиранты, представители молодежных парламентов, других совещательных и консультативных структур при органах власти субъекта и местного самоуправления.

При этом допускаются к участию как индивидуальные работы, так и подготовленные группой авторов.

Работы принимаются с 23 января по 1 марта по адресу rzn-parlament.62@mail.ru.

Необходимо отправить:

  • текст конкурсной или текст и видеоролик работы;
  • тезисы конкурсной работы для экспресс-оценки работы;
  • заявку участника на участие в конкурсе.

Итоги подведут 7 марта 2018 года. Победители в каждой из номинаций получат благодарственные письма и ценные подарки Рязанской областной думы.

Также конкурсная комиссия оставляет за собой право на специальный приз: стажировка в Рязанской областной думе.

Контактная информация оргкомитета: +7 (906) 540-26-58 (председатель молодежного парламента при Рязанской облдуме Дарья Попкова). Адрес электронной почты: rzn-parlament.62@mail.ru.


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