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12:49, 1 февраля 2018 1 437
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Мобильная клиентская служба ПФР совершит 20 выездов в Рязанской области. График

Мобильная клиентская служба ПФР совершит 20 выездов в Рязанской области. График

Мобильная клиентская служба ПФР совершит 20 выездов в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.

С февраля специалисты пенсионного фонда продолжат консультировать граждан рядом с местами их проживания.

В сообщении отметили, что в приоритете — малые и удаленные населенные пункты, рязанцы в большом возрасте, маломобильные группы населения.

График работы мобильной клиентской службы ПФР на первый квартал 2018:

Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве

  • 6 февраля — село Госплемстанция Рязанского района;
  • 8 февраля — деревня Новое Барутино Рыбновского района;
  • 13 февраля — село Гулынки, село Музалево Старожиловского района;
  • 14 февраля — село Можары Сараевского района;
  • 15 февраля — село Ижевское Спасского района;
  • 16 февраля — село Нагорное, село Александровка Ряжского района;
  • 28 февраля — село Желудево Шиловского района;
  • 1 марта — село Ольхи Шацкого района;
  • 5 марта — село Федоровское Захаровского района;
  • 12 марта — деревня Новое Батурино Рыбновского района;
  • 13 марта — село Чембар Шиловского района;
  • 14 марта — село Кораблино Рязанского района;
  • 15 марта — ФКУ ИК-2 УФСИН по Рязанской области;
  • 19 марта — село Горлово Скопинского района;
  • 20 марта — село Кочуры Милославского района;
  • 21 марта — село Истье, деревня Медвежье Старожиловского района;
  • 22 марта — село Ижевское Спасского района;
  • 23 марта — село Марчуки-1 Ряжского района;
  • 27 марта — село Дашки-2 Рязанского района;
  • 29 марта- село Любовниково Сасовского района.

Фото сайта ПФР


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