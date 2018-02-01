Мобильная клиентская служба ПФР совершит 20 выездов в Рязанской области. График

Мобильная клиентская служба ПФР совершит 20 выездов в Рязанской области. Об этом сообщила
С февраля специалисты пенсионного фонда продолжат консультировать граждан рядом с местами их проживания.
В сообщении отметили, что в приоритете — малые и удаленные населенные пункты, рязанцы в большом возрасте, маломобильные группы населения.
График работы мобильной клиентской службы ПФР на первый квартал 2018:
Пенсионный фонд предупредил рязанцев о возможном мошенничестве
- 6 февраля — село Госплемстанция Рязанского района;
- 8 февраля — деревня Новое Барутино Рыбновского района;
- 13 февраля — село Гулынки, село Музалево Старожиловского района;
- 14 февраля — село Можары Сараевского района;
- 15 февраля — село Ижевское Спасского района;
- 16 февраля — село Нагорное, село Александровка Ряжского района;
- 28 февраля — село Желудево Шиловского района;
- 1 марта — село Ольхи Шацкого района;
- 5 марта — село Федоровское Захаровского района;
- 12 марта — деревня Новое Батурино Рыбновского района;
- 13 марта — село Чембар Шиловского района;
- 14 марта — село Кораблино Рязанского района;
- 15 марта — ФКУ ИК-2 УФСИН по Рязанской области;
- 19 марта — село Горлово Скопинского района;
- 20 марта — село Кочуры Милославского района;
- 21 марта — село Истье, деревня Медвежье Старожиловского района;
- 22 марта — село Ижевское Спасского района;
- 23 марта — село Марчуки-1 Ряжского района;
- 27 марта — село Дашки-2 Рязанского района;
- 29 марта- село Любовниково Сасовского района.
Фото сайта ПФР