Машина автоинспекторов попала в ДТП около нефтезавода. Об этом сообщил очевидец в группе «
Авария произошла утром в четверг, 1 февраля. Очевидец опубликовал фото с места происшествия.
Подробности о ДТП уточняются.
Фото Михаила Рязанского
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Машина автоинспекторов попала в ДТП около нефтезавода. Об этом сообщил очевидец в группе «
Авария произошла утром в четверг, 1 февраля. Очевидец опубликовал фото с места происшествия.
Подробности о ДТП уточняются.
Фото Михаила Рязанского
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