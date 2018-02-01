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8:32, 1 февраля 2018 2 057
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Машина автоинспекторов попала в ДТП около нефтезавода — соцсети

Машина автоинспекторов попала в ДТП около нефтезавода — соцсети

Машина автоинспекторов попала в ДТП около нефтезавода. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано у водителей в Рязани» «ВКонтакте».

Авария произошла утром в четверг, 1 февраля. Очевидец опубликовал фото с места происшествия.

Подробности о ДТП уточняются.

Фото Михаила Рязанского


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