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11:16, 1 февраля 2018 461
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Любимов навестил ветерана Курской битвы

Любимов навестил ветерана Курской битвы

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 1 февраля, в селе Петровичи Спасского района Николай Любимов вручил 92-летнему Зиновию Романову знак «В память 80-летия Рязанской области».

Ветеран рассказал губернатору, что уходил на фронт в декабре 1942 года. Помимо него в войне участвовали его отец и два брата, все вернулись домой. Зиновий Романов участвовал в битве при Курской дуге, он занимал должность заместителя командира взвода. Рязанца тяжело ранили у Брянска и до июля 1945 года он лечился в госпиталях.

Ветерана наградили Орденом Отечественной Войны I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией» и многочисленными юбилейными медалями. После ранения его комиссовали и более 20 лет он проработал в системе центробанка СССР. Перед выходом на пенсию Романов трудился управляющим ЦБ по Рязанской области.

Рязанца поощрили двумя орденами «Знак Почета», у него две дочери и четыре внука.

Ранее губернатор посетил ветерана из Захаровского района. По его словам, такие встречи стали «доброй традицией».

Фото ИД «Пресса»


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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