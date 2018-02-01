Любимов навестил ветерана Курской битвы

В четверг, 1 февраля, в селе Петровичи Спасского района Николай Любимов вручил 92-летнему Зиновию Романову знак «В память 80-летия Рязанской области».
Ветеран рассказал губернатору, что уходил на фронт в декабре 1942 года. Помимо него в войне участвовали его отец и два брата, все вернулись домой. Зиновий Романов участвовал в битве при Курской дуге, он занимал должность заместителя командира взвода. Рязанца тяжело ранили у Брянска и до июля 1945 года он лечился в госпиталях.
Ветерана наградили Орденом Отечественной Войны I степени, медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией» и многочисленными юбилейными медалями. После ранения его комиссовали и более 20 лет он проработал в системе центробанка СССР. Перед выходом на пенсию Романов трудился управляющим ЦБ по Рязанской области.
Рязанца поощрили двумя орденами «Знак Почета», у него две дочери и четыре внука.
Ранее губернатор
Фото ИД «Пресса»