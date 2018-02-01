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19:41, 1 февраля 2018 2 445
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Главврач рязанской ОКБ провел операцию по удалению опухоли без скальпеля 2

Главврач рязанской ОКБ провел операцию по удалению опухоли без скальпеля

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Главврач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов провел операцию по удалению опухоли без скальпеля. Об этом сообщили на сайте регионального минздрава.

Хубезов удалил пациенту опухоль прямой кишки «без единого лапароскопического прокола».

В сообщении отметили, что это — «самая высокотехнологичная операция, проведенная в Рязанской области на сегодняшний день».

Опыт подобных манипуляций применется в нескольких клиник федерального центра. Теперь эта технология будет активно использоваться в дальнейшей хирургической практике рязанской больницы.

«В настоящее время пациент чувствует себя хорошо и скоро будет готовиться к выписке домой», — рассказали в сообщении.


© RZN.info

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