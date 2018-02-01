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15:40, 1 февраля 2018 1 898
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«Главный подарок — это люди». Рязанка приняла поздравления в столетний юбилей

«Главный подарок — это люди». Рязанка приняла поздравления в столетний юбилей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанка Мария Фомичева отпраздновала столетний юбилей. Родилась женщина 1 февраля 1918 года в Чучковском районе.

Дочь именинницы Ольга рассказала, что в 30-е годы Мария Степановна окончила Заборьевскую среднюю школу и поступила в педагогический техникум. После обучения женщина по распределению попала в Московскую область, где преподавала в начальных классах для глухонемых детей. Еще студенткой она познакомилась с будущим мужем. Во время войны он погиб под Курском, и Фомичева вместе с ребенком вернулась обратно в Рязань, где устроилась в военкомат.

На сегодняшний день семья Фомичевой значительно выросла. У женщины три внучки, пять правнуков и три праправнука. Внучка Любовь Крысанова рассказала, что за долгие годы бабушка почти не обращалась к врачам и старалась не употреблять лекарств: «Ее медицинская карты тоньше, чем у некоторых современных детей».

Именинницу поздравили представители областной и районной власти. Первый заместитель министра труда и соцзащиты Денис Боков передал юбилярше поздравительное письмо от Владимира Путина, а также вручил цветы и подарок.

Несмотря на ослабшие зрение и слух, женщина встретила гостей улыбкой и на все поздравления ответила: «Главный подарок — это люди».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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