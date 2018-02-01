Рязанка Мария Фомичева отпраздновала столетний юбилей. Родилась женщина 1 февраля 1918 года в Чучковском районе.
Дочь именинницы Ольга рассказала, что в 30-е годы Мария Степановна окончила Заборьевскую среднюю школу и поступила в педагогический техникум. После обучения женщина по распределению попала в Московскую область, где преподавала в начальных классах для глухонемых детей. Еще студенткой она познакомилась с будущим мужем. Во время войны он погиб под Курском, и Фомичева вместе с ребенком вернулась обратно в Рязань, где устроилась в военкомат.
На сегодняшний день семья Фомичевой значительно выросла. У женщины три внучки, пять правнуков и три праправнука. Внучка Любовь Крысанова рассказала, что за долгие годы бабушка почти не обращалась к врачам и старалась не употреблять лекарств: «Ее медицинская карты тоньше, чем у некоторых современных детей».
Именинницу поздравили представители областной и районной власти. Первый заместитель министра труда и соцзащиты Денис Боков передал юбилярше поздравительное письмо от Владимира Путина, а также вручил цветы и подарок.
Несмотря на ослабшие зрение и слух, женщина встретила гостей улыбкой и на все поздравления ответила: «Главный подарок — это люди».