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8:47, 1 февраля 2018 923
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Фролов рассказал о планах гордумы на 2018 год 1

Фролов рассказал о планах гордумы на 2018 год

Глава города Владислав Фролов рассказал о планах гордумы на 2018 год в эфире «ТКР» во вторник, 30 января.

По его словам, депутаты будут работать над проблемой аварийных домов, ремонтом дорог и созданием парков.

«Основной акцент — работа с населением. Важно слушать людей и пытаться исправить возникающие проблемы», — сказал он.

«Все депутаты — рязанцы, и мы переживаем за свой город. Безразличных людей среди нашего депутатского корпуса нет. Совместно с администрацией города будем делать все, чтобы жизнь в Рязани становилась комфортнее и благополучнее», — подчеркнул Фролов.


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