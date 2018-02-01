Глава города Владислав Фролов рассказал о планах гордумы на 2018 год в эфире «ТКР» во вторник, 30 января.
По его словам, депутаты будут работать над проблемой аварийных домов, ремонтом дорог и созданием парков.
«Основной акцент — работа с населением. Важно слушать людей и пытаться исправить возникающие проблемы», — сказал он.
«Все депутаты — рязанцы, и мы переживаем за свой город. Безразличных людей среди нашего депутатского корпуса нет. Совместно с администрацией города будем делать все, чтобы жизнь в Рязани становилась комфортнее и благополучнее», — подчеркнул Фролов.