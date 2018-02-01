Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:08, 1 февраля 2018 604

Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2017 году

Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2017 году

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за 2017 год.

«Одним из направлений природоохранной деятельности филиала является внедрение современного экологически безопасного оборудования. Для повышения надежности работы электросетей и уменьшения зоны вырубки просек вдоль линий электропередачи энергетики реконструировали 119,95 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой обычного провода на самонесущий изолированный. На энергообъектах провели модернизацию масляных выключателей: семь из них заменили на элегазовые, 31 — на вакуумные, а также отремонтировали 231 выключатель. Это позволило повысить надежность функционирования электрооборудования, снизить количество масла в коммутационных аппаратах и исключить риск его попадания в грунт. Кроме того, для предотвращения случаев гибели птиц на ВЛ 35 кВ установили 120 птицезащитных устройств», — сообщили в пресс-службе филиала.

В рамках ежегодного комплекса мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду специалисты Рязаньэнерго регулярно контролировали работу пылеулавливающих и газоочистительных установок, а также соблюдение условий хранения резервного маслонаполенного оборудования.

«Проведен лабораторный анализ качества подземных вод на артезианской скважине подстанции 220 кВ „Пущино“. Во всех производственных отделениях и управлении филиала ведется работа по сбору, размещению и утилизации отходов производства, в том числе и опасных. Кроме того, десять сотрудников филиала в прошедшем году повысили свою квалификацию в области обеспечения экологической безопасности в специализированных учреждениях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность энергетиков по сохранению экологии соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO14001. «Это было подтверждено в ходе планового внутреннего экологического аудита подразделений филиала. В наступившем году сотрудники Рязаньэнерго продолжат реализацию мер по защите окружающей среды при выполнении производственной программы», — заключили в филиале.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
22:15, 1 февраля 2018
В ночь на пятницу в Рязани продолжат уборку снега
21:10, 1 февраля 2018
Подарки из столицы. RZN.info рассказывает о переданных из Москвы автобусах и троллейбусах 1
17:08, 1 февраля 2018
Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2017 году
15:25, 1 февраля 2018
В Рязани участились ДТП из-за неубранных дорог — ГИБДД 1
10:34, 1 февраля 2018
За прошедшие сутки с рязанских улиц вывезли около трех тысяч кубометров снега
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Подводные камни беспроцентной рассрочки

Подводные камни беспроцентной рассрочки

Можно ли на самом деле оформить кредит без процентов, не переплачивая ни рубля?

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 870
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 21 708
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 20 433
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 8
11:28, 19 января 2018 19 554
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 600
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум