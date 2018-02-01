Филиал «Рязаньэнерго» подвел итоги природоохранной деятельности в 2017 году

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги работы по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов за 2017 год.
«Одним из направлений природоохранной деятельности филиала является внедрение современного экологически безопасного оборудования. Для повышения надежности работы электросетей и уменьшения зоны вырубки просек вдоль линий электропередачи энергетики реконструировали 119,95 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой обычного провода на самонесущий изолированный. На энергообъектах провели модернизацию масляных выключателей: семь из них заменили на элегазовые, 31 — на вакуумные, а также отремонтировали 231 выключатель. Это позволило повысить надежность функционирования электрооборудования, снизить количество масла в коммутационных аппаратах и исключить риск его попадания в грунт. Кроме того, для предотвращения случаев гибели птиц на ВЛ 35 кВ установили 120 птицезащитных устройств», — сообщили в пресс-службе филиала.
В рамках ежегодного комплекса мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду специалисты Рязаньэнерго регулярно контролировали работу пылеулавливающих и газоочистительных установок, а также соблюдение условий хранения резервного маслонаполенного оборудования.
«Проведен лабораторный анализ качества подземных вод на артезианской скважине подстанции 220 кВ „Пущино“. Во всех производственных отделениях и управлении филиала ведется работа по сбору, размещению и утилизации отходов производства, в том числе и опасных. Кроме того, десять сотрудников филиала в прошедшем году повысили свою квалификацию в области обеспечения экологической безопасности в специализированных учреждениях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что деятельность энергетиков по сохранению экологии соответствует требованиям природоохранного законодательства и международного стандарта ISO14001. «Это было подтверждено в ходе планового внутреннего экологического аудита подразделений филиала. В наступившем году сотрудники Рязаньэнерго продолжат реализацию мер по защите окружающей среды при выполнении производственной программы», — заключили в филиале.