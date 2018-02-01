Еще в сотне рязанских маршруток появятся электронные терминалы

В феврале еще в 99 рязанских маршрутках появятся терминалы для оплаты проезда. Об этом сообщил
Машины, которые оснастят терминалами, работают на маршрутах №№75, 34 и 53.
В частности, с первых чисел февраля пассажиры смогут оплатить проезд безналичным способом в 32 маршрутках, работающих под №75. С 15 февраля такая возможность появится в 17 машинах, которые ходят по маршруту №34. С 25 февраля к системе АСОП планируют подключить еще 48 маршруток, перевозящих по маршруту №53.
«До конца февраля технические работы по подключению коммерческого перевозчика к системе АСОП будут завершены, и уже с 1 марта возможность оплатить проезд безналично всеми видами платежных инструментов, в том числе транспортными картами „УмКА“, будет доступна на 50% пассажирского транспорта Рязани», — отметил начальник управления транспорта администрации города Сергей Кулик.
Кулик обратил внимание, что на маршрутах №№75 и 34 также работают машины других коммерческих перевозчиков, на которых еще не созданы условия для приема безналичных платежей, и призвал горожан обращать внимание на наличие или отсутствие на маршрутках соответствующих наклеек.