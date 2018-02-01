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13:45, 1 февраля 2018 4 617
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Четверо мигрантов напали на рязанца и ограбили его дом в Борках

Четверо мигрантов напали на рязанца и ограбили его дом в Борках

Четверо граждан стран Средней Азии напали на рязанца и ограбили его дом в Борках. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

45-летний пострадавший заявил в полицию 17 января. Он рассказал, что в дом забрались неизвестные в масках. Они связали его и избили, а затем украли два смартфона, кошелек с банковскими картами и золотой крестик с цепочкой.

Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что злоумышленники проникли в дом через взломанное окно и скрылись на автомобиле ВАЗ-2104.

Позже правоохранители узнали, что двое мужчин пытались продать золотой крестик с цепочкой, похожий на похищенный. После этого полицейские выяснили, что к нападению причастны четверо иностранцев в возрасте от 19 до 26 лет, проживающих в Рязани. Их разыскали и задержали.

В настоящее время установлено, что трое из нападавших находятся в стране незаконно. Кроме того, старшие из злоумышленников — 26-летний и 23-летний мужчины ранее были судимы за кражу.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Подозреваемых взяли под стражу.


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