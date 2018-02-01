Антимонопольная служба проверит рязанские сервисы заказа такси. Об этом рассказали в сюжете ГТРК «
«Рязанский Союз таксистов» подал жалобу в антимонопольную службу на то, что «сетевики» наряду с лицензированными водителями нанимают нелегалов, а клиентов привлекают ценами ниже рыночных.
В сообщении отметили, что службы заказов такси назначают небольшую цену за перевозку. Сам перевозчик получает от агрегатора компенсацию, которую оказал ниже себестоимсоти.
«Идет поглощение частных игроков и мелких компаний крупными. Есть ли конкретные нарушения антимонопольного законодательства в Рязани — станет известно через 3 месяца — столько будет длиться проверка», — рассказали в сообщении.