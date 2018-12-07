Жителя Милославского района осудили за убийство соседки. Об этом сообщил телеканал «ТКР».
Отмечается, что мужчина избил жительницу Скопинского района из-за личной неприязни.
От ударов женщина скончалась прямо на месте преступления.
По информации следователей, во время ссоры злоумышленник был пьян.
Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.
Ему назначили восемь лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил и обжалован стороной защиты.