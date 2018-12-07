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15:04, 7 декабря 2018 356
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Жителя Милославского района осудили за убийство соседки

Жителя Милославского района осудили за убийство соседки

Фото: Pixabay.com

Жителя Милославского района осудили за убийство соседки. Об этом сообщил телеканал «ТКР».

Отмечается, что мужчина избил жительницу Скопинского района из-за личной неприязни.

От ударов женщина скончалась прямо на месте преступления.

По информации следователей, во время ссоры злоумышленник был пьян.

Подсудимого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ.

Ему назначили восемь лет и шесть месяцев исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил и обжалован стороной защиты.


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