В Шереметьево избили и ограбили двух предпринимателей

Двоих предпринимателей избили и ограбили на территории столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил телеканал
По информации источника, инцидент произошел 6 декабря.
Житель Подмосковья встречал своего начальника на привокзальной площади возле терминала D, когда злоумышленники напали на них.
Одного из мужчин затолкали в авто и пытались увезти в неизвестном направлении. Отмечается, что ему удалось выбраться из салона машины.
Другой пострадавший рассказал полицейским, что у него украли личные вещи. Сумма ущерба составила около полтора миллиона рублей.
Подробности и обстоятельства произошедшего уточняются.