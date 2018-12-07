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22:11, 7 декабря 2018 497
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Кораблинским пенсионерам не сообщили о прекращении подачи газа — прокуратура

Кораблинским пенсионерам не сообщили о прекращении подачи газа — прокуратура

Прокуратура Кораблинского района проверила соблюдение прав пенсионеров, которым отключили газ за неуплату в мороз. Об этом сообщил сайт ведомства.

Установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» подготовило уведомление для супругов, датированное 20 октября. На следующий день уведомление направили заказным письмом. Однако его отправили в другой регион.

В результате семью должным образом не уведомили о том, что подачу газа остановят. В отделение Ряжского ТО ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» внесли представление, которое находится на рассмотрении.

Напомним, в доме супругов-инвалидов со 2 ноября стало холодно.10 ноября мужчина оплатил более 65 тысяч рублей долга.

В ночь на среду, 14 ноября, скончалась супруга мужчины.

Позже стало известно, что пенсионеру выделили 40 тысяч рублей.

Кроме того, неравнодушные жители собрали для Николаевского 94 тысячи рублей.

История получила общественный резонанс. Федеральный канал снял сюжет.


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