Прокуратура Кораблинского района проверила соблюдение прав пенсионеров, которым отключили газ за неуплату в мороз. Об этом сообщил
Установлено, что ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» подготовило уведомление для супругов, датированное 20 октября. На следующий день уведомление направили заказным письмом. Однако его отправили в другой регион.
В результате семью должным образом не уведомили о том, что подачу газа остановят. В отделение Ряжского ТО ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» внесли представление, которое находится на рассмотрении.
Напомним, в доме супругов-инвалидов со 2 ноября стало холодно.10 ноября мужчина оплатил более 65 тысяч рублей долга.
В ночь на среду, 14 ноября,
Позже стало известно, что пенсионеру
Кроме того, неравнодушные жители
История получила общественный резонанс. Федеральный канал снял