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22:29, 14 ноября 2018 386
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В Кораблине у семьи инвалидов из-за долгов в морозы отключили газ

В Кораблине у семьи инвалидов из-за долгов в морозы отключили газ

Фото: Издательство «Пресса»

В Кораблине семье пенсионеров Сергея и Татьяны Николаевских из-за долгов в морозы отключили газ. В доме супругов-инвалидов со 2 ноября было холодно. Об этом в среду, 14 ноября, сообщает издательство «Пресса».

Сергей Николаевский рассказал, что долги за газ копились с августа 2016 года. После травмы ноги и трех операций он почти на год попал в больницу, а его сын разбился в аварии. Кредит за машину и оплата «коммуналки» в квартире погибшего мужчины перешла на его родителей.

«Его смерть сильно подкосила супругу Татьяну, и вскоре она серьезно заболела — онкология, —пояснил пенсионер. — Все как-то сразу свалилось на нас. Везде нужны были деньги. Поэтому, что греха таить, копились долги за газ».

10 ноября он оплатил более 65 тысяч рублей долга. Пенсионеру надо выплатить еще более 27 тысяч. Делать это он будет один: в ночь на среду, 14 ноября, скончалась супруга мужчины.

По данным «Прессы», 15 ноября с Сергеем Николаевским должны встретиться сотрудники областного министерства соцзащиты, «чтобы оценить, чем ведомство может помочь пенсионеру».

И. о. главы районной администрации Владимир Елютин заявил, что вместе с городскими властями «сделал все, что мог, чтобы в доме Николаевских снова был газ».

«Обратились и в областное правительство. И написали гарантийное письмо на имя Генерального директора ООО „Газпром межрегионгаз Рязань“, ОАО „Газпром газораспределение Рязанская область“ Леонида Кретова. В нем мы гарантировали, что Сергей Иванович оплатит переподключение. В итоге вечером того же дня дом Николаевских был подключен к отоплению. С Николаевским был подписан договор о реструктуризации задолженности», — перечислил он.

Елютин отчитался о договоренности с кораблинскими коммунальными службами: они не отключат свет, газ и воду в пустующей квартире погибшего сына Николаевских.

Ситуацию с отключением газа прокомментировала мастер Кораблинского участка Ряжского ТО «Газпром межрегионгаз» Ольга Яшкова.

«Николаевские находятся в числе постоянных неплательщиков. Им неоднократно посылали уведомления, устно предупреждали о возможных последствиях. Но с августа 2016 года они не заплатили ни копейки. Решение об отключении должников принимает вышестоящее руководство, мы — исполнители», — сказала она.

По ее словам, с должниками «стараются работать до последнего, и к крайней мере прибегают только в исключительных случаях».


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