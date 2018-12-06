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13:40, 6 декабря 2018 5 315
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Любимов наградил рязанских волонтеров. Фото

Любимов наградил рязанских волонтеров. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов наградил рязанских волонтеров знаком «Доброволец Рязанской области». Торжественная встреча прошла в четверг, 6 декабря.

Глава региона отметил, что волонтеры «демонстрируют наглядный пример высших человеческих ценностей», таких, как бескорыстие, неравнодушие, смелость, готовность прийти на помощь обществу и государству.

«2018 год наш президент объявил годом добровольца, что показывает, что волонтерское движение необходимо стране и оно должно развиваться. Вы — замечательные люди. Только люди с такими добрыми глазами могут быть добровольцами. В этом году отметим ваш труд знаком „Доброволец Рязанской области“. Уверен, что для вас это станет новым стимулом для дальнейших дел. Поздравляю вас и желаю вам всего наилучшего», — подчеркнул губернатор.

Напомним, знак учредили в августе, его могут получить не более 50 человек в год.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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