Любимов наградил рязанских волонтеров. Фото

Губернатор Николай Любимов наградил рязанских волонтеров знаком «Доброволец Рязанской области». Торжественная встреча прошла в четверг, 6 декабря.
Глава региона отметил, что волонтеры «демонстрируют наглядный пример высших человеческих ценностей», таких, как бескорыстие, неравнодушие, смелость, готовность прийти на помощь обществу и государству.
«2018 год наш президент объявил годом добровольца, что показывает, что волонтерское движение необходимо стране и оно должно развиваться. Вы — замечательные люди. Только люди с такими добрыми глазами могут быть добровольцами. В этом году отметим ваш труд знаком „Доброволец Рязанской области“. Уверен, что для вас это станет новым стимулом для дальнейших дел. Поздравляю вас и желаю вам всего наилучшего», — подчеркнул губернатор.
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