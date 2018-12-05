Рязанская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение. Об этом во вторник, 4 декабря, на заседании правительства заявил Николай Любимов,
Исполнительный директор филиала ФГУП «РТРС» «Рязанский ОРТПЦ» Александр Лучкин рассказал, что в регионе готова инфраструктура цифрового эфирного вещания, построено 24 передающих станции.
К 15 декабря по всей области будет возможен бесплатный прием 20 телевизионных и 3 радиоканалов.
Федеральные каналы отключат аналоговое вещание 11 февраля 2019 года.
«Люди должны знать о переходе на цифровое телевидение, а регион полностью к этому готов, — отметил губернатор Любимов. — Необходимо максимально упростить этот процесс для граждан. В приобретении и установке приставок будет оказана помощь тем, кто не сможет самостоятельно это сделать».
Он поручил областному минпрому провести работу с поставщиками, чтобы исключить дефицит телеприставок и завышения цен на оборудование. Министерство труда и соцзащиты населения поможет купить приставки рязанцам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Минобразования региона подготовит волонтеров, которые помогут людям в настройке цифрового оборудования.