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10:04, 5 декабря 2018 901
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Рязанская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение — Любимов

Рязанская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение — Любимов

Фото: Pixabay.com

Рязанская область полностью готова к переходу на цифровое телевидение. Об этом во вторник, 4 декабря, на заседании правительства заявил Николай Любимов, сообщил сайт органа власти.

Исполнительный директор филиала ФГУП «РТРС» «Рязанский ОРТПЦ» Александр Лучкин рассказал, что в регионе готова инфраструктура цифрового эфирного вещания, построено 24 передающих станции.

К 15 декабря по всей области будет возможен бесплатный прием 20 телевизионных и 3 радиоканалов.

Федеральные каналы отключат аналоговое вещание 11 февраля 2019 года.

«Люди должны знать о переходе на цифровое телевидение, а регион полностью к этому готов, — отметил губернатор Любимов. — Необходимо максимально упростить этот процесс для граждан. В приобретении и установке приставок будет оказана помощь тем, кто не сможет самостоятельно это сделать».

Он поручил областному минпрому провести работу с поставщиками, чтобы исключить дефицит телеприставок и завышения цен на оборудование. Министерство труда и соцзащиты населения поможет купить приставки рязанцам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Минобразования региона подготовит волонтеров, которые помогут людям в настройке цифрового оборудования.


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