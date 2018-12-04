В Лесопарке начали устанавливать резиденцию Деда Мороза

В Лесопарке начали собирать резиденцию Деда Мороза. Она будет состоять из трех домиков для Деда Мороза и Снегурочки и почты.
Также рабочие устанавливают ограждение для оленьей фермы и расчищают площадку для 40-метровой
Как рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев, в парке появится вольер с оленями или лосями, а собачьих упряжек в этом году не будет.
Также в «Новогодней деревне» появится каток и торговые палатки.
Напомним, праздничная площадка
До «Новогодней деревни» будет курсировать бесплатный новогодний автобус.