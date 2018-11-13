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14:43, 13 ноября 2018 3 825
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В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»

В Рязани откроют «Новогоднюю деревню»

Фото: Администрация Рязани

В Рязани откроют «Новогоднюю деревню». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«Новогодняя деревня» появится на территории рязанского Лесопарка, где создадут многофункциональную круглогодичную интерактивную площадку.

Планируется, что праздничная площадка откроется 15 декабря парадом Дедов Морозов и будет работать до конца зимних каникул.

В Лесопарке появятся несколько интерактивных площадок, фотозоны, выставки детских рисунков, будут проходить крупные общегородские мероприятия — гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», празднование Старого Нового года и другие.

Помимо этого, концепция предусматривает отдельный домик для почты Деда Мороза и Снегурочки, каток, две горки — для взрослых и детей, сцену для концертов и оленью ферму.

«В прошлом году резиденцию Деда Мороза посетили более 30 тысяч человек. Необходимо более тщательно проработать детали организации и проведения праздничных мероприятий, чтобы люди не стояли долго на морозе, учесть вопросы безопасности на территории „Новогодней деревни“, организовать дежурство», — отметил и.о. Главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Отмечается, что в зимние каникулы и выходные дни до «Новогодней деревни» будет курсировать бесплатный новогодний автобус.

Рязанцам предложили поучаствовать в обсуждении праздничных мероприятий и попросили присылать свои предложения на электронную почту: ukr16@yandex.ru, а также высказать пожелания по телефону: 25-50-13. Самую креативную идею отметят специальным подарком от управления культуры администрации Рязани.


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