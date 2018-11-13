В Рязани откроют «Новогоднюю деревню». Об этом сообщил
«Новогодняя деревня» появится на территории рязанского Лесопарка, где создадут многофункциональную круглогодичную интерактивную площадку.
Планируется, что праздничная площадка откроется 15 декабря парадом Дедов Морозов и будет работать до конца зимних каникул.
В Лесопарке появятся несколько интерактивных площадок, фотозоны, выставки детских рисунков, будут проходить крупные общегородские мероприятия — гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», празднование Старого Нового года и другие.
Помимо этого, концепция предусматривает отдельный домик для почты Деда Мороза и Снегурочки, каток, две
«В прошлом году резиденцию Деда Мороза посетили более 30 тысяч человек. Необходимо более тщательно проработать детали организации и проведения праздничных мероприятий, чтобы люди не стояли долго на морозе, учесть вопросы безопасности на территории „Новогодней деревни“, организовать дежурство», — отметил и.о. Главы администрации Рязани Сергей Карабасов.
Отмечается, что в зимние каникулы и выходные дни до «Новогодней деревни» будет курсировать бесплатный новогодний автобус.
Рязанцам предложили поучаствовать в обсуждении праздничных мероприятий и попросили присылать свои предложения на электронную почту: