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17:49, 31 декабря 2018 2 064
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Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

В понедельник, 31 декабря, Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии, которая произошла рано утром в Магнитогорске. Об этом сообщили в выпуске новостей.

В 6:00 по местному времени (4:00 по Москве) в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.

По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Около 30 человек могут оставаться под завалами.

Спасательные операции продолжаются, в Магнитогорск прибыл Владимир Путин.

Сейчас по Первому каналу идет фильм «Джентльмены удачи», после этого зрители увидят «Любовь и голуби» и традиционную «Иронию судьбы, или С легким паром». В 23:00 должна начаться программа «Новогодняя ночь на Первом».

Однако согласно изменениям, в 21:00 в эфир выйдет специальный выпуск новостей с последними данными о трагедии в Магнитогорске.


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