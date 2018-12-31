Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

В понедельник, 31 декабря, Первый канал изменил сетку вещания из-за
В 6:00 по местному времени (4:00 по Москве) в жилом доме на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа, в результате чего обрушился подъезд.
По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Около 30 человек могут оставаться под завалами.
Спасательные операции продолжаются, в Магнитогорск прибыл Владимир Путин.
Сейчас по Первому каналу идет фильм «Джентльмены удачи», после этого зрители увидят «Любовь и голуби» и традиционную «Иронию судьбы, или С легким паром». В 23:00 должна начаться программа «Новогодняя ночь на Первом».
Однако согласно изменениям, в 21:00 в эфир выйдет специальный выпуск новостей с последними данными о трагедии в Магнитогорске.