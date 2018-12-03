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19:55, 3 декабря 2018 1 290
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Рязанские таксисты заявили о создании собственной службы заказов

Рязанские таксисты заявили о создании собственной службы заказов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В понедельник, 3 декабря, около тридцати рязанских таксистов вновь объявили бойкот популярным сервисам заказа такси и заявили о создании собственной организации с диспетчерской.

Активисты «Рязанского союза таксистов» собрались вечером на парковке у гипермаркета «Лента» в Борках.

По словам председателя РСТ Николая Лавренюка, акцию протеста они устроили из-за «неопределенного статуса».

«Мы собрались для самоопределения собственного статуса: кто мы — водители или перевозчики. Мы планируем войти в рабочую группу по принятию закона и оспорить решение региональной ФАС по нашей жалобе на агрегаторов в генпрокуратуре», — отметил он.

Как рассказал RZN.info один из водителей, цена посадки на такси сейчас стала еще меньше.

«Из-за этого работать стало просто невозможно. Сейчас, имея машину и „права“, катать горожан на дорогах может каждый», — подчеркнул собеседник.

По словам мужчины, все «бастовавшие» имеют лицензию на перевозку людей.

Напомним, активисты весной уже бойкотировали агрегаторов, заявляя, что недовольны попустительством чиновников.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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