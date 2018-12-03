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18:45, 3 декабря 2018 4 616
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Машина, на которой привезли щенков в лес под Рязанью, попала на видео

Машина, на которой привезли щенков в лес под Рязанью, попала на видео

Машина, на которой привезли щенков в лес под Рязанью, попала на видео. Об этом сообщил телеканал ГТРК «Ока».

По словам журналистов, щенков выбросили рядом с коттеджным поселком, по периметру которого установлены камеры.

Охранник рассказал, что в 7:12 утра автомобиль въехал в лес и через две минуты выехал оттуда. В 7:23 на записях с камер наблюдения видно щенят.

Отмечается, что записи с камер видеонаблюдения направят в полицию.

Напомним, в выходные неподалеку от поселка «Снегири» Роман Афонькин нашел 20 щенков. В понедельник, 3 декабря, он обнаружил там еще четырех. Всех щенков мужчина забрал себе, определил их пол и сфотографировал.

Фото ГТРК «Ока»


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