Машина, на которой привезли щенков в лес под Рязанью, попала на видео. Об этом сообщил телеканал ГТРК «
По словам журналистов, щенков выбросили рядом с коттеджным поселком, по периметру которого установлены камеры.
Охранник рассказал, что в 7:12 утра автомобиль въехал в лес и через две минуты выехал оттуда. В 7:23 на записях с камер наблюдения видно щенят.
Отмечается, что записи с камер видеонаблюдения направят в полицию.
Напомним, в выходные неподалеку от поселка «Снегири» Роман Афонькин нашел
Фото ГТРК «Ока»