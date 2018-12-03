Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию

Для найденных в лесу под Рязанью щенков устроили фотосессию. Животных приютил
Напомним, в выходные неподалеку от поселка «Снегири» Роман Афонькин
Щенков обработали от паразитов. В течение недели их будут отдавать в добрые руки, на выходных отвезут на птичий рынок.
«Наша цель — определить каждого щенка в дом. Не доводить дело до приюта, это крайняя мера. Приюты переполнены больными животными, наши щенки выглядят здоровыми», — пояснил он.
Афонькин уточнил, что не собирает деньги на содержание собак. По его словам, уже появились мошенники, которые использовали его снимки.
Одного щенка у мужчины забрали. Он также оставит себе одного, двоих заберут его родители.
«Как забрать щенка? Мы опубликовали фото щенков с номерами и полом. Пишите мне смс на мой номер телефона
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