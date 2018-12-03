Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:32, 3 декабря 2018 4 006
 0    0

Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию

Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию

Для найденных в лесу под Рязанью щенков устроили фотосессию. Животных приютил Роман Афонькин.

Напомним, в выходные неподалеку от поселка «Снегири» Роман Афонькин нашел 20 щенков. В понедельник, 3 декабря, он обнаружил там еще четырех. Всех щенков мужчина забрал себе, определил их пол и сфотографировал.

Щенков обработали от паразитов. В течение недели их будут отдавать в добрые руки, на выходных отвезут на птичий рынок.

«Наша цель — определить каждого щенка в дом. Не доводить дело до приюта, это крайняя мера. Приюты переполнены больными животными, наши щенки выглядят здоровыми», — пояснил он.

Афонькин уточнил, что не собирает деньги на содержание собак. По его словам, уже появились мошенники, которые использовали его снимки.

Одного щенка у мужчины забрали. Он также оставит себе одного, двоих заберут его родители.

«Как забрать щенка? Мы опубликовали фото щенков с номерами и полом. Пишите мне смс на мой номер телефона +7 (910) 561-70-53 (Роман) с желанием забрать щенка и его номером. Я сам вам перезвоню и мы договоримся о передаче», — написал рязанец на своей странице.

Фото со страницы Романа Афонькина


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:29, 3 декабря 2018
Для пациентов рязанской ОКБ организовали концерт живой музыки в холле. Видео
17:18, 3 декабря 2018
В Мемориальном парке появились две ледяные горки
16:32, 3 декабря 2018
Для найденной в лесу под Рязанью стаи щенков устроили фотосессию
15:41, 3 декабря 2018
92-летнему рязанцу сделали редкую операцию на сердце
15:40, 3 декабря 2018
В Рязани почтили память Неизвестного солдата. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Как жителям Рязанской области подготовиться к сезону зимних простуд?

Какие меры стоит предпринять, чтобы не пополнить статистику заболеваемости?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:54, 25 ноября 2018 25 662
В ДТП в Спасском районе погибла 24-летняя девушка и пострадал ее шестилетний сын 7
14:22, 22 ноября 2018 24 152
Прическа-корабль и рога в стиле Малефисенты. Рязанские парикмахеры показали свое мастерство
10:30, 26 ноября 2018 22 475
Клиенты «Сбербанка» смогут получить новогодние подарки за оплату ЖКХ
15:19, 25 ноября 2018 22 102
Федеральный канал снял сюжет о семье пенсионеров из Кораблина, которой отключили газ в морозы 2
10:30, 25 ноября 2018 20 696
Российский боксер Лебедев победил американца в Монте-Карло. Видео
Все новости
Голосования

Радуетесь ли вы первому снегу?

Окончание опроса: 12.12.2018
Архив голосований
Форум