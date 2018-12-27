Рязанский фотограф Виталий Бутаков прокомментировал скандал с заведующей детским садом. Он рассказал RZN.info, что таким образом хотел донести до общественности «правду об откатах» в рязанских детских садах.

Бутаков отметил, что часто снимает детские утренники по заказу родителей и впервые столкнулся «с такой наглостью работника детсада». По его словам, в большинстве рязанских детских садов есть фотограф-видеооператор, услуги которого заведующая предлагает родителям и получает от него «откат» в размере 20%.

«Все меняется, когда родителей не устраивает качество работы местного исполнителя, и они приглашают на съемку другого, который соответствует их требованиям по цене и качеству», — подчеркнул Бутаков.

«В этом случае заведующая запросила оплату части моего гонорара ни за что. Она не предлагала мои услуги, родители меня сами нашли, и, соответственно, ее требование не поддается логике. Так еще и велела не начинать утренник, пока я не оплачу саду, а на самом деле ей, 20% от оплаты. Поэтому я посчитал это коррупцией», — добавил рязанец.

По его словам, эти 20% фактически платят родители, а не сам исполнитель, а работа «местного» фотографа или видеооператора, как правило, не только хуже по качеству, но и дороже из-за «отката».

По поводу комментариев в соцсетях, что видеоролик — это самореклама, Бутаков отметил, что наоборот старался не афишировать свои данные.

«Все предложенные новости во „ВКонтакте“ я предложил анонимно, за исключением ролика на YouTube. Но и сам канал я ни в коем случае не продвигал и не преследовал такой цели. Здесь голая правда об откатах, которую я хотел донести до общественности», — пояснил он.

В заключение рязанец добавил, что утренник состоялся, но его снял другой видеооператор.

Напомним, рязанский фотограф обвинил руководителя детского сада в коррупции. Директор учреждения Оксана Татулян от комментариев отказалась .