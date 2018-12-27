Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:34, 27 декабря 2018 5 330
 1    0

«Голая правда об откатах в детских садах» — автор видеоролика рассказал о скандале с заведующей 5

«Голая правда об откатах в детских садах» — автор видеоролика рассказал о скандале с заведующей

Рязанский фотограф Виталий Бутаков прокомментировал скандал с заведующей детским садом. Он рассказал RZN.info, что таким образом хотел донести до общественности «правду об откатах» в рязанских детских садах.

Бутаков отметил, что часто снимает детские утренники по заказу родителей и впервые столкнулся «с такой наглостью работника детсада». По его словам, в большинстве рязанских детских садов есть фотограф-видеооператор, услуги которого заведующая предлагает родителям и получает от него «откат» в размере 20%.

«Все меняется, когда родителей не устраивает качество работы местного исполнителя, и они приглашают на съемку другого, который соответствует их требованиям по цене и качеству», — подчеркнул Бутаков.

«В этом случае заведующая запросила оплату части моего гонорара ни за что. Она не предлагала мои услуги, родители меня сами нашли, и, соответственно, ее требование не поддается логике. Так еще и велела не начинать утренник, пока я не оплачу саду, а на самом деле ей, 20% от оплаты. Поэтому я посчитал это коррупцией», — добавил рязанец.

По его словам, эти 20% фактически платят родители, а не сам исполнитель, а работа «местного» фотографа или видеооператора, как правило, не только хуже по качеству, но и дороже из-за «отката».

По поводу комментариев в соцсетях, что видеоролик — это самореклама, Бутаков отметил, что наоборот старался не афишировать свои данные.

«Все предложенные новости во „ВКонтакте“ я предложил анонимно, за исключением ролика на YouTube. Но и сам канал я ни в коем случае не продвигал и не преследовал такой цели. Здесь голая правда об откатах, которую я хотел донести до общественности», — пояснил он.

В заключение рязанец добавил, что утренник состоялся, но его снял другой видеооператор.

Напомним, рязанский фотограф обвинил руководителя детского сада в коррупции. Директор учреждения Оксана Татулян от комментариев отказалась.

Позже выяснилось, что обе стороны конфликта написали заявление в полицию.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:30, 28 декабря 2018
«ВКонтакте» назвала самого обсуждаемого человека года
18:27, 28 декабря 2018
На зимних каникулах в Рязанской области будут работать почти сто детских лагерей
18:00, 28 декабря 2018
Верховный суд обязал курильщиков компенсировать вред соседям 1
17:20, 28 декабря 2018
Жительницу Сасова осудили за ложный донос об угоне машины 1
17:12, 28 декабря 2018
Рязанцев вновь предупредили о поддельной икре
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Шесть частых случаев мошенничества при продаже квартиры. Как выяснить и не стать жертвой обмана

Давайте разберемся, как выявить случаи обмана при подборе недвижимости.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 604
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 698
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 21 020
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:19, 15 декабря 2018 18 711
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
18:18, 20 декабря 2018 18 166
В центре Рязани футболисты избили и ограбили женщину. Видео 14
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум