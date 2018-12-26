Рязанский фотограф обвинил заведующую детским садом в коррупции. Видео

Рязанский фотограф обвинил заведующую детским садом №88 Оксану Татулян в коррупции. Соответствующий видеоролик появился на YouTube во вторник, 25 декабря.
Мужчина договорился о съемке утренника. Заведующая по телефону сообщила, что 20 процентов от стоимости отправляется детскому саду.
«Вы арендуете у нас помещение. На всей территории города существуют такие правила», — заявила она.
По мнению рязанца, это открытая форма коррупции. В день утренника после повторного разговора с Татулян он вызвал наряд полиции.
Позже руководитель отказалась от комментариев в