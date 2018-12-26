Заведующая рязанским детским садом отказалась комментировать инцидент с фотографом

Заведующая рязанским детским садом №88 Оксана Татулян в беседе с корреспондентом RZN.Info отказалась от комментариев по поводу инцидента с фотографом.
Как только корреспондент представился работником СМИ, заведующая сказала, что ничего говорить не будет. После вопроса «что вы планируете делать дальше?», Татулян еще раз повторила, что никак не комментирует ситуацию.
C просьбой разобраться в ситуации журналист RZN.Info обратился в администрацию города.
Напомним, рязанский фотограф
Фото с сервиса Google Maps