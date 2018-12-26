Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:19, 26 декабря 2018 217
 0    0

В Сасове установили памятник Макарову

В Сасове установили памятник Макарову

В Сасове установили памятник Николаю Макарову. Монумент появился на пересечении улицы Молодцова и проспекте Молодцова, рядом с поликлиникой.

Напомним, за памятником расположится сквер. Ранее автор памятника Олег Седов отмечал, что в руках у Макарова появится пистолет, штангенциркуль и гаечный ключ.

Фото «Сасовская неделя»


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:48, 26 декабря 2018
Проект застройки седьмого микрорайона Песочни изменят из-за грунтовых вод
13:44, 26 декабря 2018
Компания «Еламед» поздравила рязанцев с наступающим Новым годом
13:19, 26 декабря 2018
В Сасове установили памятник Макарову
12:48, 26 декабря 2018
В Рязанской области вырастет плата за детсад
12:47, 26 декабря 2018
Юрист прокомментировал скандал фотографа в детском саду Рязани
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

Рязанцам предложили провести праздничные выходные с пользой

В новогодние праздники группа компаний «Доступное жилье» предлагает узнать о новом формате жизни за городом «поселок в поселке».

Популярное
Комментируемое
Новое
18:29, 15 декабря 2018 22 299
Купил квартиру, а получил клоповник. В Секиотове из-за «общежития» рабочих семья страдает от насекомых. Видео 3
19:04, 15 декабря 2018 21 296
Оркестр, лимузин и десантники. В Рязани прошел парад Дедов Морозов 1
20:27, 16 декабря 2018 20 716
Потерявшего кисть руки на подмосковной трассе полицейского спас мужчина, который ехал в Рязань
19:08, 13 декабря 2018 18 602
На нескольких улицах Рязани запретят парковаться на четыре дня 2
19:19, 15 декабря 2018 18 400
В Рязани зажгли главную елку города. Фото 3
Все новости
Голосования

Вы ставите себе цели на Новый год?

Окончание опроса: 29.12.2018
Архив голосований
Форум