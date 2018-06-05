В Сасове появится сквер с памятником Макарову. Эскиз

В Сасове появится сквер с памятником Николаю Макарову. Тендер на его установку и благоустройство прилегающей территории разместили на сайте госзакупок.
Сквер расположится на пересечении улицы Молодцова и проспекте Молодцова, рядом с поликлиникой. Автор памятника Олег Седов рассказал, что в руках у Макарова появится пистолет, штангенциркуль и гаечный ключ.
Пока окончательный вариант скульптуры не готов.
Работы, которые оценили в три млн рублей, завершатся к декабрю.
Справка
Николай Макаров — конструктор-разработчик многих видов современной военной техники, в том числе — пистолета Макарова, авиационной пушки АМ-23, противотанковых ракетных комплексов «Конкурс» и «Фагот». В Сасове сохранился дом, где он родился и жил.