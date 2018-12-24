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13:36, 24 декабря 2018 4 155
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На уборку снега на окраинах Рязани не хватает денег — мэрия 11

На уборку снега на окраинах Рязани не хватает денег — мэрия

На уборку снега на окраинах Рязани не хватает денег. Об этом в понедельник, 24 декабря, на комитете гордумы сообщил и.о. вице-мэра Игорь Ковалев.

Он отметил, что службы делают акцент на главные транспортные «артерии», чтобы обеспечить движение муниципального транспорта. По словам вице-мэра, на окраинах города снег убирают в добровольном порядке некоторые организации и управляющие компании.

Ковалев посетовал, что ресурсов для полной уборки города недостаточно.

«На работу Дирекции благоустройства города в следующем году заложено 550 миллионов в бюджете города. Чтобы обеспечить город качественной уборкой и приобретать дополнительную технику, необходимо еще около 400 миллионов», — подчеркнул он.

Директор ДБГ Андрей Шестопалов заявил, что если финансирование останется прежним, то денег на уборку снега останется только до середины февраля.

Депутаты отметили, что предприятие тратит много средств на работы, которые не прописаны в муниципальном контракте (замена фонарей, установка заборов).

Глава Рязани Юлия Рокотянская предложила отправить предложения по финансированию в адрес главы администрации, а также потребовала закрепить участки в городе за конкретными людьми в городском управлении.


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