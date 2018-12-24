На 80 году жизни скончался бывший гендиректор Рязанской областной типографии

В воскресенье, 23 декабря, скончался бывший гендиректор Рязанской областной типографии Александр Баранов. Заслуженному работнику культуры России было 79 лет.
Трудовую деятельность в типографии Баранов начал с 1963 года, после окончания Московского полиграфического института. С июля 1970 года он возглавил предприятие и проработал в должности генерального директора до 2004 года.
«Весь жизненный и трудовой путь Александра Михайловича заслуживает глубокого уважения и признания. Неоценим его личный вклад в дело сохранения предприятия и коллектива в тяжелые перестроечные времена», — отметили сотрудники типографии.
Баранов награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и знаком «Отличник печати» Госкомиздата СССР, а также удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Коллектив областной типографии выразил соболезнования родным и близким Александра Баранова.