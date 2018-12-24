Депутаты рязанской гордумы назвали издевательством повышение платы за капремонт

В понедельник, 24 декабря, на комитете гордумы депутаты рассмотрели вопрос о выполнении программы капремонта в Рязани в 2018 году.

Гендиректор рязанского фонда капремонта Марина Бондарева рассказала, что работы еще не завершились в 38 домах. В частности, в 15 многоэтажках до сих пор не доделали крыши, хотя по контракту работы должны были закончить до октября. Еще 369 видов работ перенесли на следующий год.

Бондарева объяснила это тем, что на заключение контрактов уходит полгода, а подрядчики нарушают сроки.

Депутаты остались недовольны невыполненными, перенесенными, а также уже завершившимися работами. По их словам, во всех домах, где проводился капремонт, жильцы жаловались на его качество.

Депутаты назвали издевательством повышение тарифа до 11,65 рубля за квадратный метр, так как программа капремонта «должным образом не выполняется».

Также народные избранники возмутились сроками оплаты работ, которые составляют 2-3 года. По их словам, «нормальные подрядчики не пойдут работать на таких условиях».

Марина Бондарева объяснила это тем, что финансовую ответственность перед подрядчиками несет городской бюджет.

Кроме того, депутаты заинтересовались предприятием «РСУ №1», которое выполняет большую часть работ в Рязани и не имеет конкуренции.

Глава города Юлия Рокотянская предложила депутатам лично обойти дома, где ремонт до сих пор не завершился, и обсудить тему вновь на следующем комитете.

Также депутаты потребовали актуализированный список домов под капремонт в Рязани на 2019 год, который Бондарева не смогла предоставить.