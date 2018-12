В Индонезии из-за цунами погибли 168 человек

В результате цунами в Индонезии погибли 168 человек, еще более 740 пострадали, сообщил телеканал « Дождь ».

Кроме того, еще 30 человек числятся пропавшими без вести. Тысячи домов оказались разрушенными.

Цунами образовалось на побережье вечером в субботу, 23 декабря. Волну зафиксировали в районе Зондского пролива, который разделяет острова Ява и Суматра, соединяя Индийский океан с Яванским морем Тихого океана.

Driving past debris from the impact zone of the tsunami in #Anyer. Many local houses are damaged. Note also the wierd color of the sea, never seen it like that. #Indonesia #Tsunami pic.twitter.com/c5ryey6ElO