Появилось видео с места ДТП с пострадавшими в Спасском районе

Появилось видео с места ДТП в Спасском районе. Его опубликовали в
На кадрах видно, что на месте происшествия работали спецслужбы.
Напомним, ДТП
В аварии есть пострадавшие.
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Появилось видео с места ДТП в Спасском районе. Его опубликовали в
На кадрах видно, что на месте происшествия работали спецслужбы.
Напомним, ДТП
В аварии есть пострадавшие.
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