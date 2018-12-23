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8:20, 23 декабря 2018 972
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Появилось видео с места ДТП с пострадавшими в Спасском районе

Появилось видео с места ДТП с пострадавшими в Спасском районе

Появилось видео с места ДТП в Спасском районе. Его опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На кадрах видно, что на месте происшествия работали спецслужбы.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 22 ноября, в 18:15. На 225-м километре трассы М-5, недалеко от поворота на Половское, столкнулись грузовики «МАЗ» и Renault.

В аварии есть пострадавшие.


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