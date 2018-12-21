В Рязани заработал сервис такси Uber Russia. Приложение можно скачать в App Store и Google Play, передает
Инвестиции в Uber Russia, включая скидки для пользователей, мотивационные программы для водителей и рекламу, в следующем году превысят два миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе компании.
Также отмечается, что в честь выпуска нового приложения пользователи смогут получить персональные скидки до 80%. Для этого при заказе поездки в Uber Russia нужно указать конечную точку маршрута.
В приложении можно написать комментарий к заказу, добавить промежуточные адреса, если по дороге нужно куда-то заехать, оплатить заказ с помощью Apple Pay и Google Pay, оставить водителю чаевые, которые спишутся прямо с карты.
Пользователям стала доступны тарифы UberSELECT+, UberLUX и uberVAN.
В UberSELECT+ работают комфортные машины с просторным и тихим салоном, UberLUX подойдет тем, кто предпочитает автомобили представительского класса, uberVAN — для поездок большой компанией или с багажом.
Uber Russia работает в 50 городах страны: в 16, где ранее был доступен, и в 34 новых городах.