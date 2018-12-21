В Рязани изменится режим работы киосков по продаже проездных билетов в праздничные дни. Об этом сообщил
Временный режим работы киосков по продаже проездных билетов:
- с 26 по 30 декабря точки будут работать с 8:00 до 17:50;
- 31 декабря — с 8:00 до 16:50;
- 1 января — с 12:00 до 16:50;
- 2 января — с 10:00 до 16:50;
- с 2 по 6 января — с 8:00 до 17:50;
- 7 января — выходной;
- 8 января — с 8:00 до 17:50.
Кроме того, в Рязани временно приостановили пополнение льготных транспортных карт. Отмечается, что их пополнение будет доступно с 26 декабря.