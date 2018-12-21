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12:26, 21 декабря 2018 1 984
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В Рязани изменится режим работы киосков по продаже проездных билетов в праздничные дни

В Рязани изменится режим работы киосков по продаже проездных билетов в праздничные дни

В Рязани изменится режим работы киосков по продаже проездных билетов в праздничные дни. Об этом сообщил сайт автоматизированной системы оплаты проезда «УмКа».

Временный режим работы киосков по продаже проездных билетов:

  • с 26 по 30 декабря точки будут работать с 8:00 до 17:50;
  • 31 декабря — с 8:00 до 16:50;
  • 1 января — с 12:00 до 16:50;
  • 2 января — с 10:00 до 16:50;
  • с 2 по 6 января — с 8:00 до 17:50;
  • 7 января — выходной;
  • 8 января — с 8:00 до 17:50.

Кроме того, в Рязани временно приостановили пополнение льготных транспортных карт. Отмечается, что их пополнение будет доступно с 26 декабря.


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