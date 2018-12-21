В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были российские пилоты

В Демократической Республике Конго разбился Ан-26. На его борту были 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, передает РИА «
Их судьбы пока неизвестны. В настоящее время идут поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно.
По предварительной информации Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.
Как отмечают СМИ, самолет перестал выходить на связь с диспетчерами вечером в четверг, 20 декабря.
Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.