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16:06, 21 декабря 2018 309
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В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были российские пилоты

В Конго разбился самолет Ан-26, на борту были российские пилоты

В Демократической Республике Конго разбился Ан-26. На его борту были 23 человека, включая трех пилотов с российским гражданством, передает РИА «Новости».

Их судьбы пока неизвестны. В настоящее время идут поисково-спасательные работы. Место крушения самолета неизвестно.

По предварительной информации Ан-26 компании GomAir потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.

Как отмечают СМИ, самолет перестал выходить на связь с диспетчерами вечером в четверг, 20 декабря.

Предположительно, воздушное судно находилось примерно в 40 километрах от международного аэропорта Нджили.


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