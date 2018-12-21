Рязанские активисты попросили руководство РГУ сделать бесплатными прачечные в общежитии

Активисты попросили ректора РГУ имени Есенина отменить плату за прачечные для студентов в общежитии. Об этом сообщила «
Отмечается, что деньги за услуги начали брать с сентября 2018 года. До этого все, кто проживал в общежитиях, могли стирать вещи без каких-либо ограничений. С этого учебного года установили тариф — 50 рублей за одну стирку.
По информации студентов, представители вуза пояснили, что плата взымается из-за того, что техника быстро изнашивается и необходимо часто менять стиральные машины, а также посетовали на то, что студенты небрежно используют оборудование.
«В среднем недельная стирка обходится в 400 рублей в месяц. Для студента, чья стипендия составляет всего 1800 рублей в месяц, из которых 800 рублей уходят на оплату проживания, это дорого», — рассказала Александра Поварова.
Также учащиеся отметили, что для стирки нет никакой бесплатной альтернативы, а сами машины находятся в плохом состоянии. Еще они обратили внимание на комнаты для сушки белья, в которых практически нет бельевых веревок.