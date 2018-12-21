При крушении самолета в Конго погибли трое российских пилотов

При крушении грузового самолета в Конго погибли трое российских пилотов, передает
По его словам, все тела доставили в морг Киншасу.
Личность погибших устанавливают. Позже их доставят в Россию
Напомним, в Конго
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Фото: Pixabay.com
При крушении грузового самолета в Конго погибли трое российских пилотов, передает
По его словам, все тела доставили в морг Киншасу.
Личность погибших устанавливают. Позже их доставят в Россию
Напомним, в Конго
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