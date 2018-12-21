МВД предложило разрешить полицейским вскрывать автомобили

В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили в некоторых ситуациях. Об этом сообщил
Предлагается внести поправки в закон «О полиции», чтобы вскрывать машины для спасения людей, если там находится ребенок без присмотра или человек, которому нужна медпомощь, а также, если там находятся преступник или нетрезвый водитель, совершивший ДТП.
Помимо этого, автомобили смогут вскрывать, если у полицейских будут основания, что в салоне есть предметы, находящиеся там без спецразрешения. Сотрудники ведомства смогут также проверять таким образом сообщения об угрозе теракта.
Поправки также предлагают дать полиции право досматривать граждан, если есть основания полагать, что те скрывают предметы кражи. Сейчас такой досмотр возможен только при подозрении, что у человека есть оружие, боеприпасы, взрывные устройства, наркотики, ядовитые, псохотропные или радиоактивные вещества.
В закон предложили добавить норму, позволяющую сотрудникам проникать в жилье или помещения для задержания таких лиц.