В четверг, 20 декабря, в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За трансляцией, которая проходит в столичном Центре международной торговли, можно следить в прямом эфире.
Это 14-ая пресс-конференция Путина.
Президент России традиционно не ограничивает журналистов в выборе тем общения: как правило, вопросы затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики страны, иногда они касаются и личной жизни президента.
В этом году на пресс-конференцию аккредитовали более 1700 журналистов из России и зарубежья.