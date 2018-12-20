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12:09, 20 декабря 2018 691
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В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

В четверг, 20 декабря, в Москве началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. За трансляцией, которая проходит в столичном Центре международной торговли, можно следить в прямом эфире.

Это 14-ая пресс-конференция Путина.

Президент России традиционно не ограничивает журналистов в выборе тем общения: как правило, вопросы затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики страны, иногда они касаются и личной жизни президента.

В этом году на пресс-конференцию аккредитовали более 1700 журналистов из России и зарубежья.


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