Рязанская журналистка прокомментировала ответ Путина на вопрос про будущее региональных телеканалов. Корреспондент ТКР по итогам пресс-конференции президента, состоявшейся в четверг, 20 декабря, отметила, что вторая часть вопроса осталась открытой.

Напомним, Тиняева спросила президента про готовность регионов к переходу с аналогового на цифровое телевещание. Во второй части она подчеркнула, что с переходом на «цифру» региональные телевизионщики могут остаться без работы. Второй вопрос вызвал аплодисменты у присутствующих журналистов.

«Я считаю, что он ответил на вопрос не полностью. По первой части понятно, что о результатах говорить пока рано, путь только начинается. Я думаю, все зависит от того, как будет справляться власть на местах. На второй вопрос он не ответил. После эфира ко мне подходили коллеги-журналисты с других региональных телеканалов, и они тоже сказали, что ответа не прозвучало», — подчеркнула рязанка.

В качестве «плаката» она привезла с собой на пресс-конференцию картонный телевизор. Он обратил на себя внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Телевизор из приемной нашего директора. Ему его подарили на День рождения. Большую часть времени он стоял и пылился. Правда, один раз мы его использовали для съемок программы. А когда возник вопрос перед поездкой, какой плакат рисовать, то, в принципе, мы поняли, что рисовать ничего не надо. Уже есть, с чем ехать», — рассказала Тиняева.