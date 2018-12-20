На публичных слушаниях обсудили строительство кафе и офисного здания на Лыбедском бульваре

В среду, 19 декабря, на публичных слушаниях обсудили проект планировки территории улицы Право-Лыбедской в районе дома №36.
На участке ООО «Лаборатория «Элит-Статус» планирует построить
Ранее застройщик расселил жилой дом №36 на улице Право-Лыбедской и теперь планирует снести его.
По словам докладчика, здание намерены оформить в историческом стиле, с пятью разными фасадами.
Представитель государственной инспекции по охране объектов культурного наследия региона Наталья Осина на слушаниях выступила против проекта.
Она отметила, что яркие цветовые решения фасадов перебивает объект культурного наследия регионального значения — дом №28 на улице Право-Лыбедской, где сейчас располагается Центр детского творчества «Феникс».
«Памятник становится незаметным на фоне этой джазовой живописи», — подчеркнула Осина.
В ответ на замечание и.о. архитектора Рязани Роман Шашкин заявил, что инспекция до сих пор не приняла единый регламент для застройщиков, от которого они бы могли отталкиваться.
Позже выяснилось, что проект планировки уже согласовывался с региональной инспекцией, которая одобрила архитектуру застройки.
«Против» также выступил представитель компании ООО «Русский капитал» — владелец участка по адресу улица Право-Лыбедская, 36-а. Он также вошел в проект планировки территории по согласию с предыдущим владельцем участка. В 2018 году его правообладатель поменялся и попросил исключить территорию из документа.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».