Игроки Warface смогут покупать товары за бонусы «Спасибо от Сбербанка»

«Спасибо от Сбербанка» запускает сотрудничество с онлайн-игрой Warface. Теперь игроки могут приобретать внутриигровые товары за бонусы «Спасибо».
Обменивать бонусы можно на пять различных наборов, содержащих игровое оружие и экипировку. Железный набор обойдется игрокам в 150 бонусов, стальной — в 300, серебряный — в 500, золотой — в 1000, а платиновый — в 5000.
Приобрести наборы в игре можно во вкладке «Бонусы».
«Впервые бонусы „Спасибо“ стало возможно обменивать на товары не только в реальной жизни, но и внутри игры. Для нас очень важно, чтобы клиенты получали от участия в программе лояльности не только выгоду, но и новые впечатления. Сотрудничество с Warface стало первым партнерством „Спасибо от Сбербанка“ с популярной онлайн-игрой, и мы планируем развивать это направление в дальнейшем», — прокомментировал директор по маркетингу программы «Спасибо от Сбербанка» Роман Синенко.