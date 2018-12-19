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16:00, 19 декабря 2018 882
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Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными

Фото: Pixabay.com

Госдума спустя восемь лет приняла закон об ответственном обращении с животными. Об этом сообщили РИА «Новости».

Законопроект «Об ответственном обращении с животными» внесли осенью 2010 года. В 2016 году Владимир Путин заявил о его важности и дал поручение правительству. Планировалось, что инициативу рассмотрят в июне 2017 года.

Принятый проект предусматривает меры по защите животных от жестокого обращения. Вводится запрет на содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, на садовых участках и так далее.

Также запретят контактные зоопарки, которые работают в торговых центрах. Вводятся правила выгула, в том числе для потенциально опасных пород собак.

Согласно закону, отлов животных должны фиксировать на видео, а также размещать информацию о животных, которые попали в приюты.


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