Финансирование рязанских спортивных клубов в 2019 году не сократится. Об этом в среду, 19 декабря, сообщил спикер облдумы Аркадий Фомин, после принятия бюджета на ближайшую трехлетку.
Он отметил, что расходы из областного бюджета на профессиональные клубы в 2019 году аналогичны с 2018 годом.
«У нас было много дискуссий и обсуждений в думе на тему эффективности использования бюджетных средств в профессиональных командах. Мы долго добивались от министерства спорта ясной и прозрачной картины, а также модели по который каждый бюджетный рубль будет эффективно использоваться в командах», — подчеркнул Фомин.
Он заявил, что эта работа продолжится с новым минстром спорта — Владиславом Фроловым.
«Я уверен, что те средства, которые выделяются из областного бюджета, будут эффективно использоваться, а наши профессиональные команды — радовать наших болельщиков хорошей игрой и новыми победами», — заключил спикер.
Напомним, в Рязани числятся четыре профессиональные команды: ФК «Рязань», ХК «Рязань», ЖФК «Рязань-ВДВ» и БК «Рязань», которые спонсируются из областного бюджета.